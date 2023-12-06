Пискарёв: призывники могут получить возможность служить в Погранслужбе ФСБ

Поправки к законопроекту о добровольческих формированиях Росгвардии, предусматривающие возможность прохождения срочной службы в органах безопасности, касаются в том числе Пограничной службы ФСБ. Об этом заявил депутат Госдумы Василий Пискарёв.

Говоря на эту тему, глава думского комитета по безопасности отметил, что эти изменения учитывают опыт прежних лет, когда пограничные войска комплектовались срочниками. И это, по его словам, было очень почётно.

«Сегодня у призывников вновь появится такая возможность. А Пограничная служба ФСБ России с привлечением дополнительных сил сможет более эффективно решать поставленные перед ней задачи», — цитирует Пискарёва РИА Новости.

Ранее сообщалось, что к срочной службе в органах ФСБ не планируют допускать признанных иностранными агентами граждан.