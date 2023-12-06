Пискарёв: призывники могут получить возможность служить в Погранслужбе ФСБ
- РИА Новости
Говоря на эту тему, глава думского комитета по безопасности отметил, что эти изменения учитывают опыт прежних лет, когда пограничные войска комплектовались срочниками. И это, по его словам, было очень почётно.
«Сегодня у призывников вновь появится такая возможность. А Пограничная служба ФСБ России с привлечением дополнительных сил сможет более эффективно решать поставленные перед ней задачи», — цитирует Пискарёва РИА Новости.
Ранее сообщалось, что к срочной службе в органах ФСБ не планируют допускать признанных иностранными агентами граждан.