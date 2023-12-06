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Пискарёв: призывники могут получить возможность служить в Погранслужбе ФСБ

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Поправки к законопроекту о добровольческих формированиях Росгвардии, предусматривающие возможность прохождения срочной службы в органах безопасности, касаются в том числе Пограничной службы ФСБ. Об этом заявил депутат Госдумы Василий Пискарёв.
Пискарёв: призывники могут получить возможность служить в Погранслужбе ФСБ
  • РИА Новости

Говоря на эту тему, глава думского комитета по безопасности отметил, что эти изменения учитывают опыт прежних лет, когда пограничные войска комплектовались срочниками. И это, по его словам, было очень почётно.

«Сегодня у призывников вновь появится такая возможность. А Пограничная служба ФСБ России с привлечением дополнительных сил сможет более эффективно решать поставленные перед ней задачи», — цитирует Пискарёва РИА Новости.

Ранее сообщалось, что к срочной службе в органах ФСБ не планируют допускать признанных иностранными агентами граждан.

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