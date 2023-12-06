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В Минздраве заявили о гибели мужчины при взрыве автомобиля в Луганске

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В результате взрыва автомобиля у стадиона «Авангард» в Луганске погиб мужчина. Об этом сообщила глава Минздрава ЛНР Наталия Пащенко.
В Минздраве заявили о гибели мужчины при взрыве автомобиля в Луганске
  • РИА Новости

«После взрыва автомобиля у стадиона «Авангард» бригада медиков, выехавшая на место происшествия, обнаружила труп», — приводит ТАСС её слова.

Пащенко добавила, что тело сильно обгорело, личность погибшего установят правоохранительные органы.

Ранее председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сообщил о ранении депутата Народного совета Луганской Народной Республики Олега Попова в результате подрыва автомобиля в Луганске.

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