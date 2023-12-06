В Минздраве заявили о гибели мужчины при взрыве автомобиля в Луганске
- РИА Новости
«После взрыва автомобиля у стадиона «Авангард» бригада медиков, выехавшая на место происшествия, обнаружила труп», — приводит ТАСС её слова.
Пащенко добавила, что тело сильно обгорело, личность погибшего установят правоохранительные органы.
Ранее председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сообщил о ранении депутата Народного совета Луганской Народной Республики Олега Попова в результате подрыва автомобиля в Луганске.