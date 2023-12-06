Боевиков «Азова» осудили на 25 лет колонии за обстрел Мариуполя из миномёта

Верховный суд Донецкой Народной Республики вынес приговор трём боевикам нацбатальона «Азов»*, которые в конце февраля 2022 года обстреляли жилой массив на выезде из Мариуполя. Их приговорили к 25 годам колонии.

Как сообщили в пресс-службе Следственного комитета России, Владислава Чужа, Богдана Безносько и Святослава Здоровенько признали виновными в жестоком обращении с гражданским населением, а также применении в вооружённом конфликте запрещённых средств и методов.

Помимо этого, в суде была доказана их вина в покушении на убийство, совершённом общеопасным способом по мотивам политической и идеологической ненависти и вражды, а также в умышленном повреждении чужого имущества.

«Судом фигурантам назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 25 лет каждому с отбыванием в исправительной колонии строгого режима», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось о приговоре другому боевику «Азова», которого обвинили в двойном убийстве и угоне машины в Мариуполе. Его приговорили к 28 годам колонии.

* «Азов» — организация признана террористической по решению Верховного суда России от 02.08.2022.