Боевик «Азова» осуждён на 28 лет колонии за двойное убийство и угон машины в Мариуполе
06 декабря 2023

Боевик «Азова» осуждён на 28 лет колонии за двойное убийство и угон машины в Мариуполе

06 декабря 2023 | 10:54

Боевик «Азова» осуждён на 28 лет колонии за двойное убийство и угон машины в Мариуполе

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Верховный суд ДНР приговорил боевика нацбата «Азов»*, убившего двух мирных жителей с целью завладеть их автомобилем, к 28 годам колонии. Об этом сообщает СК России.

Как установил суд, 27 февраля 2022 года руководители нацбата приказали похищать имущество у мирных жителей для его передачи вооружённым формированиям Украины.

В тот день боевик Александр Нарыжный вместе с сослуживцем заметил автомобиль Volkswagen, в котором находились двое гражданских. Он открыл огонь по водителю и пассажиру, в результате чего мирные жители скончались. Затем Нарыжный угнал автомобиль.

«Приговором суда Нарыжному назначено наказание в виде 28 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима», — говорится в сообщении.

Сослуживец осуждённого погиб в ходе боевых действий в прошлом году, отмечает Следственный комитет России. 

Ранее RT сообщал, что в ДНР морпех ВСУ получил 23 года колонии за убийство мирного жителя.

*«Азов» — организация признана террористической по решению Верховного суда России от 02.08.2022.