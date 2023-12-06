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Минюст прорабатывает ужесточение ответственности за преступления против детей

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Минюст России прорабатывает ряд инициатив, направленных на ужесточение уголовной ответственности за преступления против несовершеннолетних. Об этом заявил глава министерства Константин Чуйченко.

Он подчеркнул, что семьи необходимо защищать не только с помощью социальных гарантий, но и в публичной правовой плоскости.

«Сейчас Минюст ведёт разработку ряда законодательных инициатив, направленных на защиту жизни и здоровья детей, прав матерей и отцов, а также на усиление уголовной ответственности за совершение преступлений против несовершеннолетних», — приводит РИА Новости слова Чуйченко во время открытого диалога с Валентиной Матвиенко в Совете Федерации.

Ранее министр юстиции сообщил, что к концу 2023 года Минюст завершит разработку электронной платформы для отчётности некоммерческих организаций. 

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