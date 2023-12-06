Минюст прорабатывает ужесточение ответственности за преступления против детей

Минюст России прорабатывает ряд инициатив, направленных на ужесточение уголовной ответственности за преступления против несовершеннолетних. Об этом заявил глава министерства Константин Чуйченко.

Он подчеркнул, что семьи необходимо защищать не только с помощью социальных гарантий, но и в публичной правовой плоскости.

«Сейчас Минюст ведёт разработку ряда законодательных инициатив, направленных на защиту жизни и здоровья детей, прав матерей и отцов, а также на усиление уголовной ответственности за совершение преступлений против несовершеннолетних», — приводит РИА Новости слова Чуйченко во время открытого диалога с Валентиной Матвиенко в Совете Федерации.

Ранее министр юстиции сообщил, что к концу 2023 года Минюст завершит разработку электронной платформы для отчётности некоммерческих организаций.