Минюст намерен закончить разработку платформы по надзору за НКО до конца года
- РИА Новости
Глава Минюста напомнил, что для некоммерческих организаций существуют ограничения по расходованию собранных пожертвований.
«Классическая мировая практика состоит в том, что благополучная организация должна тратить на собственные нужды (зарплата, офисные и другие расходы) не более 20% собранных денег. Наш закон тоже о такой цифре говорит», — отметил Константин Чуйченко.
Он также подчеркнул, что министерство выступает против отнесения к расходам на собственные нужды трат на командировки.
Министр добавил, что в случае необходимости ведомство окажет НКО помощь в заполнении новой формы отчётности, в том числе и путём предоставления доступа к компьютерам.
«Работа по линии НКО — одно из самых ответственных направлений Минюста. Вопросы, связанные с регулированием деятельности НКО, представляют из себя эффективный канал обратной связи между государством и обществом», — заявил руководитель ведомства.
Он также уточнил, что в России действуют 215 тыс. НКО. Только за девять месяцев 2023 года зарегистрировано более 9 тыс. организаций.
Как ранее сообщал RT, в 2024 года 84 победителя московского конкурса грантов для НКО начнут реализацию важных для москвичей и города проектов, на которые столица ежегодно выделяет 400 млн рублей.