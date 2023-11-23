Минюст намерен закончить разработку платформы по надзору за НКО до конца года

К концу 2023 года Минюст завершит разработку электронной платформы для отчётности некоммерческих организаций. Об этом министр юстиции России Константин Чуйченко заявил на международной научно-практической конференции «Державинские чтения». По его словам, система поможет людям решить, стоит ли жертвовать свои деньги той или иной организации.

Глава Минюста напомнил, что для некоммерческих организаций существуют ограничения по расходованию собранных пожертвований.

«Классическая мировая практика состоит в том, что благополучная организация должна тратить на собственные нужды (зарплата, офисные и другие расходы) не более 20% собранных денег. Наш закон тоже о такой цифре говорит», — отметил Константин Чуйченко.

Он также подчеркнул, что министерство выступает против отнесения к расходам на собственные нужды трат на командировки.

Министр добавил, что в случае необходимости ведомство окажет НКО помощь в заполнении новой формы отчётности, в том числе и путём предоставления доступа к компьютерам.

«Работа по линии НКО — одно из самых ответственных направлений Минюста. Вопросы, связанные с регулированием деятельности НКО, представляют из себя эффективный канал обратной связи между государством и обществом», — заявил руководитель ведомства.

Он также уточнил, что в России действуют 215 тыс. НКО. Только за девять месяцев 2023 года зарегистрировано более 9 тыс. организаций.

Как ранее сообщал RT, в 2024 года 84 победителя московского конкурса грантов для НКО начнут реализацию важных для москвичей и города проектов, на которые столица ежегодно выделяет 400 млн рублей.