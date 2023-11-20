В Москве подвели итоги пятого конкурса грантов для социальных НКО

В столице завершился пятый конкурс грантов для некоммерческих организаций (НКО) в социальной сфере «Москва — добрый город».

Об этом сообщает сайт kp.ru.

Конкурс грантов «Москва — добрый город» запустили пять лет назад, напомнила заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

«За предыдущие годы победителями стали 464 социально ориентированные НКО, а необходимую адресную помощь получили свыше 80 тыс. горожан», — отметила она.

По её словам, с 2024 года 84 победителя конкурса начнут реализацию «важных для москвичей и города проектов, на которые столица ежегодно выделяет 400 млн рублей».

В результате город обеспечит адресной помощью ещё порядка 30 тыс. горожан, добавила Ракова.

Ранее сообщалось, что в Тюменской области два проекта НКО для детей и инвалидов вошли в рейтинг Фонда президентских грантов.