Специалист Абрамзон рассказал, как сэкономить при путешествии на Новый год

Директор по продукту сервиса «Яндекс Путешествия» Евгений Абрамзон рекомендовал несколько способов, чтобы сэкономить на путешествиях в новогодние праздники.

«Чем раньше вы начнёте искать билеты и отели, тем больше шансов найти выгодные предложения. Также раннее планирование позволит вам выбрать более доступные варианты размещения и транспорта», — заявил эксперт в беседе с газетой «Известия».

Как отметил специалист, в этом году первые бронирования были уже в конце июля — начале августа.

«Ищите специальные предложения. Например, в период горнолыжного сезона многие авиакомпании разрешают бесплатно провозить комплект горнолыжного оборудования при перелёте на горнолыжный курорт и оттуда», — добавил Абрамзон.

Кроме того, по мнению эксперта, стоит рассмотреть и альтернативные варианты.

«Подумайте о том, чтобы выбрать менее популярные направления или даты для своей поездки. Это может помочь вам сэкономить на билетах и проживании», — заключил специалист.

Ранее вице-президент Альянса туристических агентств (АТА) России Алексан Мкртчян рассказал, какие новогодние направления пользуются наибольшей популярностью среди россиян.