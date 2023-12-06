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Минобороны опубликовало видео сопровождения борта Путина истребителями Су-35С

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Министерство обороны России опубликовало видео сопровождения самолёта президента России Владимира Путина истребителями Су-35С.
Минобороны опубликовало видео сопровождения борта Путина истребителями Су-35С
  • РИА Новости

Истребители сопровождали борт главы государства во время полёта в Объединённые Арабские Эмираты.

Отмечается, что взлёт истребителей был выполнен с оперативного аэродрома в сложных метеоусловиях — шёл сильный дождь и был порывистый ветер.

Су-35С управляли пилоты первого класса.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что для авиационного сопровождения президентского самолёта были получены специальные разрешения от государств, над территорией которых осуществлялся пролёт.

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