Минобороны опубликовало видео сопровождения борта Путина истребителями Су-35С
- РИА Новости
Истребители сопровождали борт главы государства во время полёта в Объединённые Арабские Эмираты.
Отмечается, что взлёт истребителей был выполнен с оперативного аэродрома в сложных метеоусловиях — шёл сильный дождь и был порывистый ветер.
Су-35С управляли пилоты первого класса.
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что для авиационного сопровождения президентского самолёта были получены специальные разрешения от государств, над территорией которых осуществлялся пролёт.