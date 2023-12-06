Песков: борт Путина до Абу-Даби сопровождали четыре Су-35С ВКС России

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что на протяжении всего полёта до посадки в Абу-Даби борт номер один президента России Владимира Путина сопровождали истребители Су-35С.

«Упомянутые истребители несли штатное вооружение различного класса. Взлёт звена Су-35С осуществлялся с оперативного аэродрома в России в сложных метеоусловиях при сильном дожде и порывистом ветре. Истребители пилотировали лётчики первого класса», — рассказал он.

По его словам, для авиационного сопровождения президентского самолёта были получены специальные разрешения от государств, над территорией которых осуществлялся пролёт.

«Мы признательны этим государствам за сотрудничество», — отметил Песков.

Ранее стало известно, что в Абу-Даби, куда ранее прибыл президент России Владимир Путин, устроили авиашоу с российским триколором.