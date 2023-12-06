Песков: борт Путина до Абу-Даби сопровождали четыре Су-35С ВКС России
- РИА Новости
«Упомянутые истребители несли штатное вооружение различного класса. Взлёт звена Су-35С осуществлялся с оперативного аэродрома в России в сложных метеоусловиях при сильном дожде и порывистом ветре. Истребители пилотировали лётчики первого класса», — рассказал он.
По его словам, для авиационного сопровождения президентского самолёта были получены специальные разрешения от государств, над территорией которых осуществлялся пролёт.
«Мы признательны этим государствам за сотрудничество», — отметил Песков.
Ранее стало известно, что в Абу-Даби, куда ранее прибыл президент России Владимир Путин, устроили авиашоу с российским триколором.