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В Подмосковье 2,2 млн жителей получают компенсации за ЖКУ

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Порядка 2,2 млн жителей Московской области получают компенсации за ЖКУ. Об этом сообщила министр социального развития региона Людмила Болатаева.
В Подмосковье 2,2 млн жителей получают компенсации за ЖКУ
  • РИА Новости

Компенсируется от 50 до 100% суммы из платёжки за ЖКУ — это свет, газ, отопление, вода, капремонт, вывоз мусора и другие услуги, пишет РИАМО со ссылкой на пресс-службу Министерства социального развития региона.

Компенсация доступна представителям 20 льготных категорий: многодетным семьям, ветеранам, инвалидам, пенсионерам и другим.

Ранее в Минтруде Ставропольского края сообщили, что 224 тыс. жителей воспользовались жилищно-коммунальными льготами с начала этого года.

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