В Подмосковье 2,2 млн жителей получают компенсации за ЖКУ

Порядка 2,2 млн жителей Московской области получают компенсации за ЖКУ. Об этом сообщила министр социального развития региона Людмила Болатаева.

Компенсируется от 50 до 100% суммы из платёжки за ЖКУ — это свет, газ, отопление, вода, капремонт, вывоз мусора и другие услуги, пишет РИАМО со ссылкой на пресс-службу Министерства социального развития региона.

Компенсация доступна представителям 20 льготных категорий: многодетным семьям, ветеранам, инвалидам, пенсионерам и другим.

Ранее в Минтруде Ставропольского края сообщили, что 224 тыс. жителей воспользовались жилищно-коммунальными льготами с начала этого года.