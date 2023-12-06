Овчинский сообщил о запуске второго сезона подкаста «Инжениум»
- РИА Новости
Новый сезон подкаста будет включать десять эпизодов, сообщает телеканал «360».
По словам Овчинского, эксперты обсудят «финансовые меры поддержки промышленности в Москве, развитие промдизайна и фармотрасли, внедрение цифровых двойников в работу производственных компаний и многое другое».
Гостями первого выпуска нового сезона стали замруководителя Департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолий Гарбузов и управляющий директор по корпоративному бизнесу московского Сбербанка Андрей Гончаров.
Ранее НСН со ссылкой на слова заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимира Ефимова сообщала, что число новых позиций товаров, работ и услуг в каталоге столичного Портала поставщиков увеличилось на 500 тыс. с начала года.