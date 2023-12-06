Овчинский сообщил о запуске второго сезона подкаста «Инжениум»

Министр правительства Москвы, руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский сообщил о выходе первого выпуска второго сезона подкаста о промышленности, инновациях и технологиях «Инжениум».

Новый сезон подкаста будет включать десять эпизодов, сообщает телеканал «360».

По словам Овчинского, эксперты обсудят «финансовые меры поддержки промышленности в Москве, развитие промдизайна и фармотрасли, внедрение цифровых двойников в работу производственных компаний и многое другое».

Гостями первого выпуска нового сезона стали замруководителя Департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолий Гарбузов и управляющий директор по корпоративному бизнесу московского Сбербанка Андрей Гончаров.

Ранее НСН со ссылкой на слова заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимира Ефимова сообщала, что число новых позиций товаров, работ и услуг в каталоге столичного Портала поставщиков увеличилось на 500 тыс. с начала года.