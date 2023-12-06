Мишустин: в России до 2035 года планируется построить почти 1000 судов

Российский премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что в России до 2035 года планируется построить около 985 судов.

Соответствующую цифру он назвал во время выступления в рамках проекта «Знание. Лекторий».

«В прошлом году портфель заказов по гражданской технике составлял 300 единиц. Сейчас уже на 985 судов до 2035 года», — цитирует его ТАСС.

Мишустин подчеркнул, что ещё несколько лет было сложно представить такие объёмы строительства судов.

Ранее российский президент Владимир Путин пригласил страны к сотрудничеству по Северному морскому пути.