RT в Telegram
Подпишись

В Кировской области ввели режим повышенной готовности из-за непогоды

Короткая ссылка
В Кировской области до 23:59 10 декабря введён режим повышенной готовности из-за похолодания.
В Кировской области ввели режим повышенной готовности из-за непогоды
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщает progorod43 со ссылкой на региональное правительство.

Отмечается, что ответственным за проведение мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций назначен руководитель администрации губернатора и правительства региона Алексей Комаров.

Также стало известно, что режим повышенной готовности введён в Тюменской области с 12:00 6 декабря до улучшения погодных условий, передаёт nashgorod.ru со ссылкой на «Уралуправтодор».

В настоящее время на федеральных трассах организовано круглосуточное патрулирование.

Автомобилистов призвали отказаться от дальних поездок.

Ранее сообщалось, что в Уфе (Башкирия) ввели режим повышенной готовности из-за ожидающихся аномальных морозов. В некоторых районах температура воздуха понизится до -33…-38 °С.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить