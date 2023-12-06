В Кировской области ввели режим повышенной готовности из-за непогоды

В Кировской области до 23:59 10 декабря введён режим повышенной готовности из-за похолодания.

Об этом сообщает progorod43 со ссылкой на региональное правительство.

Отмечается, что ответственным за проведение мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций назначен руководитель администрации губернатора и правительства региона Алексей Комаров.

Также стало известно, что режим повышенной готовности введён в Тюменской области с 12:00 6 декабря до улучшения погодных условий, передаёт nashgorod.ru со ссылкой на «Уралуправтодор».

В настоящее время на федеральных трассах организовано круглосуточное патрулирование.

Автомобилистов призвали отказаться от дальних поездок.

Ранее сообщалось, что в Уфе (Башкирия) ввели режим повышенной готовности из-за ожидающихся аномальных морозов. В некоторых районах температура воздуха понизится до -33…-38 °С.