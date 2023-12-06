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В Москве снесли 325 домов по программе реновации

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Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарёв заявил, что в столице по программе реновации снесли 325 домов.
В Москве снесли 325 домов по программе реновации
  • РИА Новости

Об этом сообщает НСН.

Как подчеркнул Бочкарёв, необходимо поддерживать темпы сноса расселённых домов.

«От этого зависит выполнение в срок в том числе планов по предоставлению жилья. Перед демонтажом дома полностью отселяют. Нередко процесс охватывает одновременно несколько старых корпусов», — сказал глава департамента.

Отмечается, что 192 дома снесли в рамках программы в 2023 году. На их месте построят 1,4 млн кв. м жилья.

Ранее сообщалось, что в Донском районе Москвы построят дом по программе реновации на 331 квартиру.

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