В Москве снесли 325 домов по программе реновации

Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарёв заявил, что в столице по программе реновации снесли 325 домов.

Об этом сообщает НСН.

Как подчеркнул Бочкарёв, необходимо поддерживать темпы сноса расселённых домов.

«От этого зависит выполнение в срок в том числе планов по предоставлению жилья. Перед демонтажом дома полностью отселяют. Нередко процесс охватывает одновременно несколько старых корпусов», — сказал глава департамента.

Отмечается, что 192 дома снесли в рамках программы в 2023 году. На их месте построят 1,4 млн кв. м жилья.

Ранее сообщалось, что в Донском районе Москвы построят дом по программе реновации на 331 квартиру.