В Москве снесли 325 домов по программе реновации
- РИА Новости
Об этом сообщает НСН.
Как подчеркнул Бочкарёв, необходимо поддерживать темпы сноса расселённых домов.
«От этого зависит выполнение в срок в том числе планов по предоставлению жилья. Перед демонтажом дома полностью отселяют. Нередко процесс охватывает одновременно несколько старых корпусов», — сказал глава департамента.
Отмечается, что 192 дома снесли в рамках программы в 2023 году. На их месте построят 1,4 млн кв. м жилья.
Ранее сообщалось, что в Донском районе Москвы построят дом по программе реновации на 331 квартиру.