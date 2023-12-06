Ещё один дом по программе реновации возведут в Москве

В Донском районе Москвы построят дом по программе реновации на 331 квартиру.

Новостройка появится по адресу: Варшавское шоссе, владения 8а—10а, передаёт НТВ.

Территорию рядом с домом благоустроят.

«Территория вокруг дома будет освещена и оборудована скамейками, урнами и шумозащитным экраном. В ходе озеленения специалисты разобьют газоны, высадят деревья, кустарники, цветы», — прокомментировала председатель Москомэкспертизы Анна Яковлева.

Ранее НСН со ссылкой на заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Андрея Бочкарёва сообщала, что в столице на месте ранее снесённых домов возведут 102 новостройки по программе реновации. Общая площадь квартир в этих домах достигнет 1,8 млн кв. м.