В Югре ведётся следствие по факту незаконной банковской деятельности

Следственный комитет Югры возбудил уголовное дело по факту осуществления незаконной банковской деятельности группой жителей Нефтеюганска, действовавшей с марта 2016 года по декабрь 2017-го. Объём незаконного оборота средств оценивается в 2,5 млн рублей.

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-службу силового ведомства.

Уголовное дело возбуждено по статье о незаконной банковской деятельности, совершённой организованной группой.

«По уголовному делу проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств преступления», — прокомментировали в пресс-службе.

По версии следствия, подследственные проводили незаконную банковскую деятельность, обналичивая денежные средства для граждан за проценты от транзакций, а также вели счета юрлиц через реквизиты не кредитных организаций.

Ранее в Москве задержали членов преступной группы из 36 человек, которые заманивали людей в кафе под видом свидания, а позднее заставляли оплачивать многократно завышенные счета.