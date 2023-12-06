В Югре ведётся следствие по факту незаконной банковской деятельности
Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-службу силового ведомства.
Уголовное дело возбуждено по статье о незаконной банковской деятельности, совершённой организованной группой.
«По уголовному делу проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств преступления», — прокомментировали в пресс-службе.
По версии следствия, подследственные проводили незаконную банковскую деятельность, обналичивая денежные средства для граждан за проценты от транзакций, а также вели счета юрлиц через реквизиты не кредитных организаций.
Ранее в Москве задержали членов преступной группы из 36 человек, которые заманивали людей в кафе под видом свидания, а позднее заставляли оплачивать многократно завышенные счета.