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В Москве задержали ОПГ, которая заманивала жертв в кафе под видом свидания

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В Москве задержали членов преступной группы из 36 человек, которые заманивали людей в кафе под видом свидания, а позднее заставляли оплачивать многократно завышенные счета.
В Москве задержали ОПГ, которая заманивала жертв в кафе под видом свидания
  • РИА Новости

Об этом сообщили в столичном СК.

По данным следствия, женщины знакомились в интернете и договаривались о свиданиях в кафе, где делали заказ по завышенной стоимости и покидали заведение.

«Извлечённые денежные средства впоследствии делили между участниками преступной группы в зависимости от распределённых ролей», — рассказала Иванова.

В отношении 36 задержанных возбудили дело о мошенничестве. 

Ранее сообщалось, что в Челябинске вынесли приговор двум мошенникам, выдававшим себя за сотрудников ФСБ.

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