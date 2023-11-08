В Москве задержали ОПГ, которая заманивала жертв в кафе под видом свидания
- РИА Новости
Об этом сообщили в столичном СК.
По данным следствия, женщины знакомились в интернете и договаривались о свиданиях в кафе, где делали заказ по завышенной стоимости и покидали заведение.
«Извлечённые денежные средства впоследствии делили между участниками преступной группы в зависимости от распределённых ролей», — рассказала Иванова.
В отношении 36 задержанных возбудили дело о мошенничестве.
Ранее сообщалось, что в Челябинске вынесли приговор двум мошенникам, выдававшим себя за сотрудников ФСБ.