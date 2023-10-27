В Челябинске вынесли приговор двум лжесотрудникам правоохранительных органов

В Челябинске вынесли приговор двум мошенникам, выдававшим себя за сотрудников ФСБ. С 2022 года они обманули четверых жителей региона.

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-службу УФСБ области.

Как рассказали в управлении, на злоумышленников удалось выйти в 2022 году. Мошенники обещали гражданам помочь с решением споров по долговым обязательствам, в расторжении договоров по аренде помещений, а также уйти от уголовной ответственности. Сумма ущерба от их действий превысила 2 млн рублей.

«Суд приговорил одного к трём годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Другого — к двум годам лишения свободы условно с испытательным сроком три года», — заявили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что телефонные мошенники похитили 10 млн рублей под видом полицейских в ХМАО.