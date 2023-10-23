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Телефонные мошенники похитили 10 млн рублей под видом полицейских в ХМАО

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Телефонные мошенники в Ханты-Мансийском автономном округе похитили у женщины 10 млн рублей. Злоумышленники выдавали себя за полицейских.
Телефонные мошенники похитили 10 млн рублей под видом полицейских в ХМАО
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на сайт УМВД по региону.

«Лжеполицейский сообщил, что в отношении заявительницы возбуждено уголовное дело за финансирование незаконной деятельности: угрозами женщину заставили перевести на счета злоумышленников порядка 10 млн 218 тыс. рублей», — сообщается на сайте ведомства.

Женщина взяла кредиты в разных банках и перевела деньги аферистам. По факту преступления заведено уголовное дело.

Ранее юрист, правозащитник, член ассоциации юристов России, руководитель и основатель группы компаний «ЦКА» Алексей Канов в интервью газете «Известия» рассказал, какие схемы чаще всего применяют злоумышленники для обмана пожилых людей.

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