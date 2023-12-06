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Двух девочек-подростков госпитализировали в Приморье с отравлением алкоголем

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Врачи одной из больниц города Находки Приморского края оказывают медицинскую помощь двум девочкам-подросткам, которых госпитализировали с тяжёлым отравлением алкоголем. Об этом сообщили в пресс-службах региональной полиции и Минздрава.
Двух девочек-подростков госпитализировали в Приморье с отравлением алкоголем
  • РИА Новости

Как сообщает РИА Новости, состояние девочек врачи оценивают как удовлетворительное. По словам представителя Минздрава, в медучреждении им предстоит пробыть как минимум до конца недели.

В свою очередь, в краевом главке МВД сообщили, что 12-летних девочек забрали из торгового центра с диагнозом «токсическое действие алкоголя тяжёлой степени». По факту произошедшего была инициирована проверка.

Ранее сообщалось о ребёнке из Санкт-Петербурга, который выпил оставленное отцом пиво и угодил в реанимацию.

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