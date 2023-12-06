Жителя ХМАО осудили за ложное сообщение о минировании
- РИА Новости
Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на суд.
По имеющейся информации, обвиняемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, во время разговора с диспетчером службы 112 сообщил о якобы готовящемся террористическом акте возле магазина.
Выехавшие на место сотрудники полиции взрывных устройств не обнаружили.
Мужчине назначили ограничение свободы на шесть месяцев и штраф в размере 3,3 тыс. рублей.
Ранее сообщалось, что житель Вологды получил 12 лет за подготовку теракта в участковых пунктах полиции.