Жителя ХМАО осудили за ложное сообщение о минировании

Нефтеюганский районный суд Ханты-Мансийского автономного округа приговорил мужчину к условному сроку за ложное сообщение о минировании.

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на суд.

По имеющейся информации, обвиняемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, во время разговора с диспетчером службы 112 сообщил о якобы готовящемся террористическом акте возле магазина.

Выехавшие на место сотрудники полиции взрывных устройств не обнаружили.

Мужчине назначили ограничение свободы на шесть месяцев и штраф в размере 3,3 тыс. рублей.

Ранее сообщалось, что житель Вологды получил 12 лет за подготовку теракта в участковых пунктах полиции.