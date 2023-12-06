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Жителя ХМАО осудили за ложное сообщение о минировании

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Нефтеюганский районный суд Ханты-Мансийского автономного округа приговорил мужчину к условному сроку за ложное сообщение о минировании.
Жителя ХМАО осудили за ложное сообщение о минировании
  • РИА Новости

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на суд.

По имеющейся информации, обвиняемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, во время разговора с диспетчером службы 112 сообщил о якобы готовящемся террористическом акте возле магазина.

Выехавшие на место сотрудники полиции взрывных устройств не обнаружили.

Мужчине назначили ограничение свободы на шесть месяцев и штраф в размере 3,3 тыс. рублей.

Ранее сообщалось, что житель Вологды получил 12 лет за подготовку теракта в участковых пунктах полиции.

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