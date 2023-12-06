МВД показало кадры задержания причастных к совершению более 30 преступлений

Министерство внутренних дел России опубликовало кадры задержания участников банды, подозреваемых в совершении более 30 преступлений.

«МВД России публикует видео задержания участников банды, подозреваемых в совершении более 30 тяжких и особо тяжких преступлений», — говорится в сообщении.

По данным ведомства, в состав банды входили бывшие и действующие сотрудники полиции, ВС России и гражданские лица.

Ранее стало известно, что сотрудники полиции совместно с сотрудниками ФСБ и СК задержали лидера и других участников банды, которым инкриминируется совершение более 30 преступлений, среди которых убийство советника министра путей сообщения России в 2002 году в Одинцове Московской области.