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Задержаны причастные к убийству в 2002 году советника министра путей сообщения

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Сотрудники правоохранительных органов совместно с сотрудниками ФСБ и СК задержали лидера и других участников банды, которым инкриминируется совершение более 30 преступлений, среди которых убийство советника министра путей сообщения России в 2002 году в Одинцове Московской области.
Задержаны причастные к убийству в 2002 году советника министра путей сообщения
  • РИА Новости

Об этом сообщила официальный представитель Министерства внутренних дел России Ирина Волк.

По её словам, речь идёт о группировке, которая совершала преступления на территории Москвы, Московской и Калужской областей, а также Красноярского края с 1998 года по настоящее время.

Ранее в Ростове-на-Дону задержали главаря казанской организованной преступной группы «Киноплёнка» из 1990-х, которая причастна к ряду убийств и покушений.

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