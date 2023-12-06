Задержаны причастные к убийству в 2002 году советника министра путей сообщения
- РИА Новости
Об этом сообщила официальный представитель Министерства внутренних дел России Ирина Волк.
По её словам, речь идёт о группировке, которая совершала преступления на территории Москвы, Московской и Калужской областей, а также Красноярского края с 1998 года по настоящее время.
Ранее в Ростове-на-Дону задержали главаря казанской организованной преступной группы «Киноплёнка» из 1990-х, которая причастна к ряду убийств и покушений.