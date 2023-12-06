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Ветеран СВО Александр Бабков запросил временное убежище в Свердловской области

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Заявление о предоставлении временного убежища приняли у ветерана СВО Александра Бабкова сотрудники Главного управления МВД России по Свердловской области. Об этом сообщила официальный представитель ведомства Ирина Волк.
Ветеран СВО Александр Бабков запросил временное убежище в Свердловской области
  • РИА Новости

По её словам, это стало первым шагом по линии урегулирования правового статуса Бабкова, который является уроженцем города Ташкента Узбекской ССР. Волк добавила, что алгоритм дальнейших действий также определён.

«Мои коллеги постараются всё оформить максимально оперативно. Александр может быть в этом уверен», — пообещала она.

Ранее сообщалось, что полиция взяла на контроль дело участника СВО Бабкова, который не мог получить российский паспорт.

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