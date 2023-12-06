В Москве число пунктов обогрева для бездомных увеличили до 14

Заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова рассказала, что в столице увеличилось количество пунктов обогрева для бездомных людей.

Дополнительные точки появились возле Савёловского вокзала и Щёлковского автовокзала, информирует НСН.

«Мы приняли решение об увеличении пунктов обогрева, которые остаются востребованными среди бездомных людей. Теперь в городе работает 14 таких точек», — отметила вице-мэр.

В городе также работает «Социальный патруль», служба предоставляет поддержку бездомным. В её автопарке есть 12 автобусов, семь из них в холодное время используются как мобильные пункты обогрева, другие патрулируют улицы.

Ранее сообщалось, что сотрудники МЧС России развернули мобильный городок жизнеобеспечения в Ульяновской области из-за ограничения движения на трассе Р-228 Сызрань — Саратов — Волгоград, связанного с непогодой.