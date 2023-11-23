МЧС развернуло мобильный городок жизнеобеспечения под Ульяновском

Сотрудники МЧС России развернули мобильный городок жизнеобеспечения в Ульяновской области из-за ограничения движения на трассе Р-228 Сызрань — Саратов — Волгоград, связанного с непогодой.

Ведомство заявило, что сотрудники на снегоходах объезжают участки заторов, информируют автомобилистов, доставляют население в пункты обогрева, а также подвозят питьевую воду.

«Также в Калиновке развёрнут стационарный пункт обогрева на базе местной школы. В нём могут разместиться 150 человек, организовано питание», — говорится в сообщении.

Также указывается, что специалисты МЧС контролируют обстановку при помощи дронов.

Ранее сообщалось, что жители Ростова-на-Дону остались без отопления и света из-за повреждения кабеля.