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МЧС развернуло мобильный городок жизнеобеспечения под Ульяновском

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Сотрудники МЧС России развернули мобильный городок жизнеобеспечения в Ульяновской области из-за ограничения движения на трассе Р-228 Сызрань — Саратов — Волгоград, связанного с непогодой.
МЧС развернуло мобильный городок жизнеобеспечения под Ульяновском
  • РИА Новости

Ведомство заявило, что сотрудники на снегоходах объезжают участки заторов, информируют автомобилистов, доставляют население в пункты обогрева, а также подвозят питьевую воду.

«Также в Калиновке развёрнут стационарный пункт обогрева на базе местной школы. В нём могут разместиться 150 человек, организовано питание», — говорится в сообщении.

Также указывается, что специалисты МЧС контролируют обстановку при помощи дронов.

Ранее сообщалось, что жители Ростова-на-Дону остались без отопления и света из-за повреждения кабеля.

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