Жители Ростова-на-Дону остались без отопления и света из-за повреждения кабеля

Глава администрации Ростова-на-Дону Алексей Логвиненко сообщил, что из-за повреждения электрического кабеля при строительстве дороги «Западная хорда» тысячи жителей города остались без отопления, света и воды.

Об этом он написал в своём Telegram-канале.

«Компания ООО «Т-Транс» при производстве земляных работ по строительству дороги «Западная хорда» на улице Доватора перебила электрический кабель», — говорится в сообщении.

Отмечается, что по данному факту администрация Ростова подала заявление в прокуратуру города.

Ранее в Минэнерго России сообщили, что без света из-за непогоды остаются более 10 тыс. человек.

Также сообщалось, что в Орске пьяный мужчина гулял по электропроводам между домами.