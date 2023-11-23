Жители Ростова-на-Дону остались без отопления и света из-за повреждения кабеля
Об этом он написал в своём Telegram-канале.
«Компания ООО «Т-Транс» при производстве земляных работ по строительству дороги «Западная хорда» на улице Доватора перебила электрический кабель», — говорится в сообщении.
Отмечается, что по данному факту администрация Ростова подала заявление в прокуратуру города.
Ранее в Минэнерго России сообщили, что без света из-за непогоды остаются более 10 тыс. человек.
Также сообщалось, что в Орске пьяный мужчина гулял по электропроводам между домами.