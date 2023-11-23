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Жители Ростова-на-Дону остались без отопления и света из-за повреждения кабеля

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Глава администрации Ростова-на-Дону Алексей Логвиненко сообщил, что из-за повреждения электрического кабеля при строительстве дороги «Западная хорда» тысячи жителей города остались без отопления, света и воды.

Об этом он написал в своём Telegram-канале.

«Компания ООО «Т-Транс» при производстве земляных работ по строительству дороги «Западная хорда» на улице Доватора перебила электрический кабель», — говорится в сообщении.

Отмечается, что по данному факту администрация Ростова подала заявление в прокуратуру города. 

Ранее в Минэнерго России сообщили, что без света из-за непогоды остаются более 10 тыс. человек.

Также сообщалось, что в Орске пьяный мужчина гулял по электропроводам между домами.

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