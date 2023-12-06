В Оренбургской области рассказали об итогах работы «Движения Первых»

Вице-губернатор Оренбургской области Игорь Сухарев подвёл итоги работы общероссийского общественно-государственного «Движения Первых».

Об этом сообщает RIA56 со ссылкой на Telegram-канал Сухарева.

«Основные задачи «Движение Первых» в Оренбургской области выполнило. Сегодня в регионе 830 первичек, наш регион в лидерах по стране по многим показателям», — заявил Сухарев.

Отмечается, что на итоговой конференции собрались 500 лидеров, победителей конкурсов, активистов и наставников со всего региона.

«Мы приложим максимальные усилия, чтобы даже в самом отдалённом селе были отделения «Движения Первых», чтобы ни один ребёнок не остался без внимания», — подчеркнул Сухарев.

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