На Ямале рассказали о работе по поддержке молодёжи

Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов и глава Росмолодёжи Ксения Разуваева открыли в Салехарде семинар-совещание региональных руководителей данной сферы.

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-службу губернатора.

Как отметил Артюхов, в ЯНАО открыто 111 молодёжных пространств, на базе которых работают первичные отделения «Движения первых», арт-резиденции. Регулярно проходят мероприятия с участием школьников из Волновахи.

Оплата труда в молодёжной сфере региона достигнет показателей сферы образования. В 2022 году уровень зарплат доведён до 70% от целевого показателя, до конца 2023 года он поднимется до 100%.

Ранее сообщалось, что губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров в ходе встречи с главой Россотрудничества Евгением Примаковым обсудил совместные проекты по работе с молодёжью.