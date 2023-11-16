На Ставрополье работу с молодёжью организуют совместно с Россотрудничеством

Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров в ходе встречи с главой Россотрудничества Евгением Примаковым обсудил совместные проекты по работе с молодёжью.

Об этом сообщает «СвоёТВ» со ссылкой на Telegram-канал губернатора.

«У края есть опыт в проведении международных мероприятий, которые помогают объединить молодёжь из разных стран, будь то «Студенческая весна», фестиваль уличных культур, патриотические и другие акции», — сказано в тексте сообщения.

Со своей стороны, Примаков отметил, что регион сможет использовать наработки Россотрудничества: например, обмен опытом со специалистами из других стран или приглашение детей и молодёжи из других стран и регионов по программе обмена.

План совместных мероприятий находится в разработке.

Ранее газета «Взгляд» сообщала, что в Москве в октябре прошёл съезд международного совета Всемирного фестиваля молодёжи, который объединил глав национальных подготовительных комитетов из всех регионов мира, амбассадоров ВФМ–2024, руководителей молодёжных и детских организаций.