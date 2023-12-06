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Самолёт МЧС России доставит 27,5 т гумпомощи для жителей сектора Газа

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Самолёт МЧС России доставит 27,5 т гуманитарной помощи для жителей сектора Газа.
Самолёт МЧС России доставит 27,5 т гумпомощи для жителей сектора Газа
  • РИА Новости

Об этом ведомство заявило в своём Telegram.

«Ил-76 чрезвычайного ведомства вылетел в аэропорт города Эль-Ариш. В Египте гумпомощь будет передана представителям Египетского общества Красного Полумесяца, которые перенаправят её населению Газы», — говорится в сообщении.

Уточняется, что в составе груза — матрасы, одеяла, средства личной гигиены, продукты, детское питание и т.д.

2 декабря более 50 грузовиков с помощью и топливом въехали из Египта в Газу через «Рафах».

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