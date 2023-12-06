Бастрыкин затребовал доклад о ситуации с изнасилованной в Сергаче школьницей
- © СК РФ
По версии следствия, в городе Сергаче мужчина совершил насильственные действия сексуального характера в отношении несовершеннолетней. Подозреваемого задержали и заключили под стражу.
«Глава ведомства поручил руководителю СУ СК России по Нижегородской области А.С. Ахметшину доложить о ходе расследования уголовного дела», — говорится в сообщении.
Ранее глава СК затребовал доклад о ситуации с недоношенной девочкой в Перми, которой оказали некачественную медицинскую помощь.