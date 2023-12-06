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Бастрыкин затребовал доклад о ситуации с изнасилованной в Сергаче школьницей

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Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе расследования уголовного дела, возбуждённого по факту изнасилования школьницы в Нижегородской области.
Бастрыкин затребовал доклад о ситуации с изнасилованной в Сергаче школьницей
  • © СК РФ

По версии следствия, в городе Сергаче мужчина совершил насильственные действия сексуального характера в отношении несовершеннолетней. Подозреваемого задержали и заключили под стражу.

«Глава ведомства поручил руководителю СУ СК России по Нижегородской области А.С. Ахметшину доложить о ходе расследования уголовного дела», — говорится в сообщении.

Ранее глава СК затребовал доклад о ситуации с недоношенной девочкой в Перми, которой оказали некачественную медицинскую помощь.

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