Бастрыкин затребовал доклад о ситуации с изнасилованной в Сергаче школьницей

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе расследования уголовного дела, возбуждённого по факту изнасилования школьницы в Нижегородской области.

По версии следствия, в городе Сергаче мужчина совершил насильственные действия сексуального характера в отношении несовершеннолетней. Подозреваемого задержали и заключили под стражу.

«Глава ведомства поручил руководителю СУ СК России по Нижегородской области А.С. Ахметшину доложить о ходе расследования уголовного дела», — говорится в сообщении.

Ранее глава СК затребовал доклад о ситуации с недоношенной девочкой в Перми, которой оказали некачественную медицинскую помощь.