В Екатеринбурге расследуют дело о нападении иностранного студента на девушку

Следственный комитет России по Свердловской области возбудил уголовное дело против студента-иностранца после того, как он напал на свою бывшую девушку в Екатеринбурге.

Дело возбуждено по статье о покушении на убийство, уточняет URA.RU со ссылкой на Telegram-канал СК России по региону.

Известно, что в середине ноября 2023 года молодой человек 1999 г. р., гражданин иностранного государства, проходящий обучение в одном из вузов Екатеринбурга, в ходе конфликта напал на свою бывшую девушку и избил её так, что это «могло угрожать её жизни».

СК устанавливает все обстоятельства инцидента. Для пострадавшей назначена судебно-медицинская экспертиза.

Ранее сообщалось, что в Новосибирской области мужчину посадили на цепь за отказ стать предпринимателем.