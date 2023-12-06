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В Екатеринбурге расследуют дело о нападении иностранного студента на девушку

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Следственный комитет России по Свердловской области возбудил уголовное дело против студента-иностранца после того, как он напал на свою бывшую девушку в Екатеринбурге.
В Екатеринбурге расследуют дело о нападении иностранного студента на девушку
  • РИА Новости

Дело возбуждено по статье о покушении на убийство, уточняет URA.RU со ссылкой на Telegram-канал СК России по региону.

Известно, что в середине ноября 2023 года молодой человек 1999 г. р., гражданин иностранного государства, проходящий обучение в одном из вузов Екатеринбурга, в ходе конфликта напал на свою бывшую девушку и избил её так, что это «могло угрожать её жизни».

СК устанавливает все обстоятельства инцидента. Для пострадавшей назначена судебно-медицинская экспертиза.

Ранее сообщалось, что в Новосибирской области мужчину посадили на цепь за отказ стать предпринимателем.

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