В Свердловской области на усиленный режим переводят коммунальные службы
- РИА Новости
Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на Департамент информационной политики.
Отмечается также, что перевозчики должны выходить на линии согласно расписанию и прогревать автобусы перед выходом на смену.
Кроме того, областное Министерство ЖКХ совместно с главами муниципалитетов должно перевести аварийные бригады на круглосуточный режим работы.
«Любая информация о нарушении работы объектов электро- и газоснабжения, жилищно-коммунального хозяйства на территории Свердловской области должна незамедлительно передаваться в региональное МинЖКХ», — заявили в ДИП.
Ранее сообщалось, что в Волгоградской области обсудили вопросы транспорта и ЖКХ в преддверии зимы.