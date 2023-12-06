В Свердловской области на усиленный режим переводят коммунальные службы

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев поручил коммунальным службам региона перейти на усиленный режим работы из-за морозов до -40 °С.

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на Департамент информационной политики.

Отмечается также, что перевозчики должны выходить на линии согласно расписанию и прогревать автобусы перед выходом на смену.

Кроме того, областное Министерство ЖКХ совместно с главами муниципалитетов должно перевести аварийные бригады на круглосуточный режим работы.

«Любая информация о нарушении работы объектов электро- и газоснабжения, жилищно-коммунального хозяйства на территории Свердловской области должна незамедлительно передаваться в региональное МинЖКХ», — заявили в ДИП.

Ранее сообщалось, что в Волгоградской области обсудили вопросы транспорта и ЖКХ в преддверии зимы.