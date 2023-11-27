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В Волгоградской области обсудили вопросы транспорта и ЖКХ в преддверии зимы

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Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров провёл оперативное совещание в преддверии зимнего сезона. Был принят ряд профилактических мер в сфере транспорта, дорожного хозяйства и ЖКХ.
В Волгоградской области обсудили вопросы транспорта и ЖКХ в преддверии зимы
  • РИА Новости

Об этом информирует сайт novostivolgograda.ru.

Глава региона предложил использовать ситуацию с потеплением как возможность для дополнительной подготовки к зиме и за ближайшую неделю завершить ряд работ по благоустройству, строительству и ремонту дорог.

Бочаров поручил принять ряд профилактических мер в сфере транспорта, дорожного хозяйства, ЖКХ в случае возможного ухудшения погодных условий. Он также распорядился подготовить спецтехнику на случай снегопада.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьёв рассказал, что в регионе наблюдается самый мощный за последние 40 лет снегопад. По его словам, все дорожные службы перешли в усиленный режим работы.

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