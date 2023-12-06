JBL проиграл суд производителю колонок «Урал»

Производитель аудиотехники Harman International Industries, создающий музыкальные колонки под брендом JBL, проиграл суд компании по производству музыкальных колонок «Урал» в рамках иска о якобы визуальной схожести двух технических продуктов.

Как сообщает РБК, иностранная компания обвинила российскую в том, что она скопировала дизайн и запатентованные решения её продукции.

Отмечается, что судебное заседание по этому делу состоялось ещё в сентябре 2023 года, а 30 ноября истёк срок подачи апелляции.

Уточняется, что истец апеллировал к опросам и видеороликам в интернете на тему схожести продукции. В свою очередь, ответчик ссылался на имеющиеся в его распоряжении опросы, а также на тот факт, что копирование внешнего вида изделия или его частей обусловлено исключительно функциональным применением, а потому оно не может признаваться неправомерным. Также производитель колонок «Урал» отмечал, что патенты зарегистрированы по классу «громкоговоритель», тогда как их товар — это портативные аудиосистемы.