Россиянам дали советы по выбору искусственной ели

Эксперты рассказали, какие критерии учитывать при выборе идеального новогоднего дерева.

Средняя стоимость искусственной новогодней ели в России составляет около 20 тыс. рублей, поделились эксперты скидочного сервиса «Едадил» с Life.ru.

Из материалов наиболее качественным считается резина, из неё делают литые ели. Они выглядят натурально, безопасны и прослужат 10—15 лет. Цена такого изделия 10—40 тыс. рублей.

Более бюджетный аналог — ёлка из ПВХ. Стоимость — от 1 тыс. рублей за изделие высотой 120 см. За столько же можно приобрести деревья из лески с объёмными иголками, больше похожие на сосны.

Самый экономичный вариант искусственной ели можно найти в Москве и Казани (1090 рублей). Наиболее дорогие искусственные деревья продаются в Москве и Новосибирске (35 тыс. — 49 тыс. рублей).

Ранее сообщалось о новом исследовании, согласно которому 37% россиян украшают дом за две недели до Нового года.