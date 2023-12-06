Мужчина задержан в Адыгее за участие в деятельности экстремистской организации

В Адыгее возбудили уголовное дело по факту участия местного жителя в деятельности экстремистской организации, мужчину задержали.

Об этом информирует пресс-служба Следственного комитета России по региону.

«Мужчина подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 282.2 УК России (участие в деятельности экстремистской организации)», — говорится в сообщении.

По данным ведомства, мужчина продолжил своё участие в деятельности организации после признания этого движения экстремистским.

По ходатайству следствия его арестовали.

Ранее ФСБ России возбудила два уголовных дела в отношении 60-летней жительницы Шадринска Курганской области за публичные призывы к экстремизму.