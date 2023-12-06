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Большинство россиян не знают об ограничениях при приёме витамина С

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Новое исследование показало, что более 70% россиян ничего не знают о существовании каких-либо ограничений при приёме витамина С.
Большинство россиян не знают об ограничениях при приёме витамина С
  • Gettyimages.ru
  • © Soumyabrata Roy / NurPhoto

Об этом пишет газета «Известия» со ссылкой на результаты опроса, проведённого СБЕР ЕАПТЕКА совместно с медиахолдингом Rambler&Co.

«Только 12% опрошенных знают о несовместимости С с другими витаминами, в частности с B1, B12 и медью. 16% уверены, что витамин С сочетается со всеми остальными, а 72% не осведомлены о существовании каких-либо ограничений при приёме витамина С», — говорится в сообщении.

Спрос на витамин С растёт ежегодно. Так, в 2023 году он составил 20% по всему периоду.

Чаще всего россияне просто включают в рацион питания продукты с содержанием витамина С (24%). 13% предпочитают традиционную аскорбинку, 10% употребляют его в виде шипучих таблеток или порошка, ещё 10% указали иные формы лекарственного средства — пастилки, леденцы. 9% пьют его в форме таблеток.

Ранее врач и телеведущий Александр Мясников в беседе с НСН рассказал, что хрупкость костей может быть обусловлена недостатком витамина D в организме.

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