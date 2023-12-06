На Камчатке возбудили дело после отравления более 40 строителей нового аэропорта

В Камчатском крае возбудили уголовное дело по факту отравления более 40 рабочих на стройке нового терминала главного аэропорта Камчатки.

Об этом информирует пресс-служба Следственного комитета России по региону.

«Возбуждено уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности», — говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что на Камчатке 41 рабочий отравился на стройке нового терминала аэропорта.

Отмечается, что все они питались в кафе, расположенном на территории строящегося объекта.

Позже поступила информация, что предварительной причиной отравления рабочих стал гастроэнтерит.