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На Камчатке возбудили дело после отравления более 40 строителей нового аэропорта

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В Камчатском крае возбудили уголовное дело по факту отравления более 40 рабочих на стройке нового терминала главного аэропорта Камчатки.
На Камчатке возбудили дело после отравления более 40 строителей нового аэропорта
  • РИА Новости

Об этом информирует пресс-служба Следственного комитета России по региону.

«Возбуждено уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности», — говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что на Камчатке 41 рабочий отравился на стройке нового терминала аэропорта.

Отмечается, что все они питались в кафе, расположенном на территории строящегося объекта.

Позже поступила информация, что предварительной причиной отравления рабочих стал гастроэнтерит.

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