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Госдума приняла в первом чтении проект о социальных вкладах до 50 тысяч рублей

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Депутаты Государственной думы России в первом чтении проголосовали за законопроект, который позволит гражданам с низкими доходами открывать социальные банковские вклады до 50 тыс. рублей.
Госдума приняла в первом чтении проект о социальных вкладах до 50 тысяч рублей
  • Gettyimages.ru
  • © Konstantin Aksenov

Об этом сообщает РИА Новости.

Как отмечают авторы документа, данный закон разработан в целях социальной поддержки граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации, так как вклад позволяет им получать гарантированный доход.

Уточняется, что подтвердившие низкий уровень дохода смогут открыть соответствующий вклад и получать по нему ежемесячно проценты по переменной ставке, которая не может быть меньше ключевой ставки Банка России на дату начисления процентов и увеличенной ко всему прочему ещё на 1%.

Ранее сообщалось, что российские банки сократили объём выдачи кредитных карт в сентябре — октябре.

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