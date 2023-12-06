Госдума приняла в первом чтении проект о социальных вкладах до 50 тысяч рублей

Депутаты Государственной думы России в первом чтении проголосовали за законопроект, который позволит гражданам с низкими доходами открывать социальные банковские вклады до 50 тыс. рублей.

Об этом сообщает РИА Новости.

Как отмечают авторы документа, данный закон разработан в целях социальной поддержки граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации, так как вклад позволяет им получать гарантированный доход.

Уточняется, что подтвердившие низкий уровень дохода смогут открыть соответствующий вклад и получать по нему ежемесячно проценты по переменной ставке, которая не может быть меньше ключевой ставки Банка России на дату начисления процентов и увеличенной ко всему прочему ещё на 1%.

Ранее сообщалось, что российские банки сократили объём выдачи кредитных карт в сентябре — октябре.