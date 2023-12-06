Госдума приняла в первом чтении проект о социальных вкладах до 50 тысяч рублей
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Об этом сообщает РИА Новости.
Как отмечают авторы документа, данный закон разработан в целях социальной поддержки граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации, так как вклад позволяет им получать гарантированный доход.
Уточняется, что подтвердившие низкий уровень дохода смогут открыть соответствующий вклад и получать по нему ежемесячно проценты по переменной ставке, которая не может быть меньше ключевой ставки Банка России на дату начисления процентов и увеличенной ко всему прочему ещё на 1%.
Ранее сообщалось, что российские банки сократили объём выдачи кредитных карт в сентябре — октябре.