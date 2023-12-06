«М.Видео» сменила логотип в рамках ребрендинга
Об этом в интервью РБК рассказал глава группы Серей Ли.
По его мнению, новый логотип более заметный и сможет объединить суббренды компании.
Отмечается, что в новом логотипе буква «М», форма которой не менялась с 1994 года, станет более крупной.
Также буквы в слове «видео» станут прописными, их шрифт — печатным.
Год назад сообщалось, что ретейлер «М.Видео — Эльдорадо» объединяет торговые сети под общим брендом «Эльдорадо + М.Видео», чтобы повысить экономическую эффективность бизнеса.
Также компания «Объединённые пивоварни Хейнекен» провела ребрендинг.