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«М.Видео» сменила логотип в рамках ребрендинга

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«М.Видео — Эльдорадо» с 5 декабря поменяла логотип.

Об этом в интервью РБК рассказал глава группы Серей Ли.

По его мнению, новый логотип более заметный и сможет объединить суббренды компании.

Отмечается, что в новом логотипе буква «М», форма которой не менялась с 1994 года, станет более крупной.

Также буквы в слове «видео» станут прописными, их шрифт — печатным.

Год назад сообщалось, что ретейлер «М.Видео — Эльдорадо» объединяет торговые сети под общим брендом «Эльдорадо + М.Видео», чтобы повысить экономическую эффективность бизнеса.

Также компания «Объединённые пивоварни Хейнекен» провела ребрендинг.

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