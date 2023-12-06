«М.Видео» сменила логотип в рамках ребрендинга

«М.Видео — Эльдорадо» с 5 декабря поменяла логотип.

Об этом в интервью РБК рассказал глава группы Серей Ли.

По его мнению, новый логотип более заметный и сможет объединить суббренды компании.

Отмечается, что в новом логотипе буква «М», форма которой не менялась с 1994 года, станет более крупной.

Также буквы в слове «видео» станут прописными, их шрифт — печатным.



Год назад сообщалось, что ретейлер «М.Видео — Эльдорадо» объединяет торговые сети под общим брендом «Эльдорадо + М.Видео», чтобы повысить экономическую эффективность бизнеса.

Также компания «Объединённые пивоварни Хейнекен» провела ребрендинг.