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Путин рассказал, как мама в детстве поставила его в угол

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Российский президент Владимир Путин на заседании наблюдательного совета Общероссийского общественно-государственного движения детей и молодёжи рассказал, как мама в детстве поставила его в угол.
Путин рассказал, как мама в детстве поставила его в угол
  • РИА Новости

«Это знаете такая, в общем, интимная вещь. Я расскажу только начало этой истории. Мама поставила меня в угол, даже не помню за что. И в течение какого-то времени ходила, всё так грозно смотрела, спрашивала: «Ты будешь прощения просить?» — поделился глава государства.

Он добавил, что упустит часть этой истории, рассказав, что закончилось тем, что мама его «начала целовать, сама вытащила из этого угла».

«Но как она это делала, это отдельный разговор», — сказал Путин, посмеявшись.

В декабре 2021 года Путин рассказал, что сам выбирает новогодние подарки для своих внуков. Он также пошутил, что во время праздников будет проводить время с близкими и «слушать поздравление президента».

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