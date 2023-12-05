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ИРИ объявил о начале приёма заявок на III Национальную премию интернет-контента

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Автономная некоммерческая организация «Институт развития интернета» (АНО «ИРИ») объявила, что до 29 декабря будет принимать заявки на участие в III Национальной премии интернет-контента.
ИРИ объявил о начале приёма заявок на III Национальную премию интернет-контента
  • Gettyimages.ru
  • © Aleksandra Zhilenkova

Это ежегодное событие, которое отмечает лучшие онлайн-проекты с социальной значимостью.

Победителей в 25 номинациях наградят на церемонии, которая планируется весной 2024 года в два этапа.

На конкурсе наряду с традиционными будут новые номинации, такие как проект «Год учителя», игровые сериалы разной длительности, non-scripted-проекты и другие. Кроме того, будут вручены специальные награды, которые объявят позже.

Экспертный совет отберёт финалистов конкурса, победители будут выбраны профессиональным жюри. 

Для участия в премии необходимо быть зарегистрированным юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем и иметь право на представляемый проект или согласие его правообладателя. Также не допускаются к участию промоматериалы, кроме социальных роликов. Проекты должны быть созданы на русском языке или на официальных языках народов России и опубликованы в 2023 году на площадках, которые не запрещены российским законодательством. Для блогов и Telegram-каналов также требуется наличие определённого числа подписчиков.

«Подать проект на соискание премии могут все игроки индустрии, заявка которых соответствует условиям. Общие правила и требования в каждой категории обновились, а также добавились новые номинации. Мы следим за тем, что актуально для аудитории в интернете, и охватываем все возможные форматы онлайн-контента, который позитивно влияет на зрителей: вдохновляет, поддерживает, побуждает задуматься, узнать новое, в чём-то даже поменять свою жизнь к лучшему», — сказал генеральный директор ИРИ Алексей Гореславский.

В мае на церемонии вручения премии Института развития интернета 2023 года объявили лауреатов в ряде номинаций.

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