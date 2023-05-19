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Объявлены первые лауреаты Национальной премии интернет-контента 2023 года

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На церемонии вручения премии Института развития интернета (ИРИ) объявили лауреатов в 16 номинациях. Ведущими выступили актёр Глеб Калюжный и телеведущая Тутта Ларсен.
Объявлены первые лауреаты Национальной премии интернет-контента 2023 года
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщает газета «Взгляд».

«Создавать контент, который позитивно повлияет на аудиторию, — новая норма, пришедшая на смену хайпу и быстрой популярности. Именно такие проекты востребованы, нужны зрителю. И победители премии лишний раз доказывают, что в России умеют их снимать», — заявил генеральный директор ИРИ Алексей Гореславский.

В частности, в номинации «Делая мир лучше» победил социально-познавательный проект о важности связи между поколениями «ДедСад».

Лучшим короткометражным фильмом признана лента «Чернильное море», лучшим спецпроектом интернет-СМИ — мультиформатный проект «Крах однополярного мира».

В категории «Лучший вирусный контент» победу одержал ролик «Время переезжать в Россию».

Лучшим анимационным проектом стал мультсериал «Про Миру и Гошу».

В номинации «Лучший музыкальный клип» премия досталась клипу Басты «Верю в тебя».

Актёр, режиссёр, художественный руководитель МХТ имени Чехова Константин Хабенский отмечен в специальной номинации «Быть Человеком».

Ещё 20 лауреатов будут объявлены 7 июня.

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