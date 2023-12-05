Такси загорелось на Волгоградском проспекте в Москве
Об этом сообщили в столичном департаменте транспорта.
«На Волгоградском проспекте в районе вл. 177/30 произошло возгорание автомобиля», — говорится в сообщении.
Уточняется, что пострадал водитель такси, его с ожогом руки госпитализировали.
Движение по Волгоградскому проспекту в сторону центра затруднено.
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