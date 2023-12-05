На Ставрополье реализовали 17 проектов по благоустройству сельских территорий

В 12 округах Ставропольского края завершено 17 проектов по госпрограмме «Комплексное развитие сельских территорий». Об этом рассказал глава краевого Минсельхоза Сергей Измалков.

Работы по пяти проектам выполнили на условиях софинансирования из федерального бюджета, ещё 12 проектов профинансировали из краевого бюджета по поручению главы региона Владимира Владимирова, пишет ИА «Победа26».

«С начала года финансирование госпрограммы «Комплексное развитие сельских территорий» на Ставрополье составило 462,3 млн рублей краевых и федеральных средств», — прокомментировал, в свою очередь, заместитель министра сельского хозяйства Артём Ильин.

В следующем году финансирование программы увеличат более чем на треть — до 650 млн рублей.

Ранее сообщалось, что в Иркутскую область направят более 870 млн рублей из федерального бюджета на реализацию проекта «Комплексное развитие сельских территорий» на 2024—2026 годы.