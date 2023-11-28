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В Иркутскую область направят 870 млн рублей на комплексное развитие сельских территорий

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В Иркутскую область направят более 870 млн рублей из федерального бюджета на реализацию проекта в рамках госпрограммы «Комплексное развитие сельских территорий» на 2024—2026 годы.
В Иркутскую область направят 870 млн рублей на комплексное развитие сельских территорий
  • Gettyimages.ru
  • © gube1

Об этом сообщает newizv.ru.

Итоги соответствующего конкурса подвёл Минсельхоз России. Всего отобрано 85 проектов.

«Благодаря слаженной работе правительства региона с Минсельхозом России Иркутская область входит в первую десятку среди российских регионов по привлечению средств федерального бюджета на реализацию государственной программы «Комплексное развитие сельских территорий», — заявил губернатор Игорь Кобзев.

Ранее сообщалось, что в Челябинской области в 2024 году на развитие агропромышленного комплекса (АПК) направят 2,9 млрд рублей.

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