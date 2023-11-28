В Иркутскую область направят 870 млн рублей на комплексное развитие сельских территорий

В Иркутскую область направят более 870 млн рублей из федерального бюджета на реализацию проекта в рамках госпрограммы «Комплексное развитие сельских территорий» на 2024—2026 годы.

Gettyimages.ru

© gube1

Об этом сообщает newizv.ru. Итоги соответствующего конкурса подвёл Минсельхоз России. Всего отобрано 85 проектов. «Благодаря слаженной работе правительства региона с Минсельхозом России Иркутская область входит в первую десятку среди российских регионов по привлечению средств федерального бюджета на реализацию государственной программы «Комплексное развитие сельских территорий», — заявил губернатор Игорь Кобзев. Ранее сообщалось, что в Челябинской области в 2024 году на развитие агропромышленного комплекса (АПК) направят 2,9 млрд рублей.