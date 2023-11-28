В Иркутскую область направят 870 млн рублей на комплексное развитие сельских территорий
- Gettyimages.ru
- © gube1
Об этом сообщает newizv.ru.
Итоги соответствующего конкурса подвёл Минсельхоз России. Всего отобрано 85 проектов.
«Благодаря слаженной работе правительства региона с Минсельхозом России Иркутская область входит в первую десятку среди российских регионов по привлечению средств федерального бюджета на реализацию государственной программы «Комплексное развитие сельских территорий», — заявил губернатор Игорь Кобзев.
Ранее сообщалось, что в Челябинской области в 2024 году на развитие агропромышленного комплекса (АПК) направят 2,9 млрд рублей.