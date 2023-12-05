Путин прилетел в Пятигорск на заседание наблюдательного совета «Движения первых»

Президент России Владимир Путин прилетел в Пятигорск на заседание наблюдательного совета Общероссийского движения детей и молодёжи «Движение первых».

Об этом пишет РИА Новости.

В материале отмечается, что региональные отделения «Движения первых» созданы во всех 89 российских субъектах федерации.

Кроме того, в России работает около 39 тыс. первичных отделений в образовательных учреждениях.

Уточняется, что свыше 4,1 млн участников уже присоединились к «Движению первых».

Третьего декабря в программе «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1» сообщили, что Путин посетит один из российских регионов.